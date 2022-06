VIDEO Swiatek-Gauff 2-0, Roland Garros 2022: highlights e sintesi. Finale dominata dalla polacca (Di sabato 4 giugno 2022) Iga Swiatek completa l’opera e si aggiudica il Roland Garros 2022, conquistando il secondo titolo dello Slam in carriera (dopo Parigi nel 2020) e portandosi a quota 35 partite vinte consecutivamente. La 21enne polacca ha dominato anche la Finale del torneo parigino, imponendosi per 6-1 6-3 sulla diciottenne americana Coco Gauff in poco più di un’ora di gioco. Percorso impressionante quello della numero 1 al mondo, che ha lasciato per strada un solo set contro la cinese Zheng Qinwen agli ottavi di Finale in tutto il cammino fino all’epilogo odierno. Iga, grazie al trionfo sulla terra battuta francese, ha ottenuto il sesto titolo di seguito a livello WTA dopo Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda e Roma. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Igacompleta l’opera e si aggiudica il, conquistando il secondo titolo dello Slam in carriera (dopo Parigi nel 2020) e portandosi a quota 35 partite vinte consecutivamente. La 21enneha dominato anche ladel torneo parigino, imponendosi per 6-1 6-3 sulla diciottenne americana Cocoin poco più di un’ora di gioco. Percorso impressionante quello della numero 1 al mondo, che ha lasciato per strada un solo set contro la cinese Zheng Qinwen agli ottavi diin tutto il cammino fino all’epilogo odierno. Iga, grazie al trionfo sulla terra battuta francese, ha ottenuto il sesto titolo di seguito a livello WTA dopo Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda e Roma. Di seguito ilcon gli ...

