Ucraina, Lavrov: "Occidente ha impedito a Kiev di continuare negoziati" (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – L'Occidente ha vietato a Kiev di continuare i negoziati con Mosca, all'indomani della conclusione dei colloqui diretti di Istanbul il 29 marzo scorso. E' quanto ha denunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un'intervista a un'emittente serbo-bosniaca ripresa dalla Tass. "L'Occidente non consente all'Ucraina di negoziare – ha accusato – L'Ucraina due mesi fa sembrava aver presentato una proposta su come risolvere la questione. Avevamo preso queste proposte come base. Quindi il giorno dopo l'Occidente ha proibito agli ucraini di continuare questo processo". E da allora la posizione di Kiev è cambiata in modo significativo. "Hanno rafforzato la loro posizione, c'è stata la ...

