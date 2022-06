Uccisa in casa, Antonella Castelvedere muore a 52 anni: era professoressa in Inghilterra. Arrestato il marito (Di sabato 4 giugno 2022) Antonella Castelvedere, una docente residente a Colchester, nella contea dell'Essex nel Regno Unito, è stata Uccisa mercoledì scorso in casa sua a Wickham Road (una zona... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 4 giugno 2022), una docente residente a Colchester, nella contea dell'Essex nel Regno Unito, è statamercoledì scorso insua a Wickham Road (una zona...

