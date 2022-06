Torino, Solomon ammicca: manca poco all’intesa con lo Shakhtar (Di sabato 4 giugno 2022) Il Torino ha scelto Solomon come jolly offensivo da inserire in rosa: l’israeliano ammicca all’Italia, manca l’intesa con lo Shakhtar Il Torino ha scelto Solomon come jolly offensivo da inserire in rosa: l’israeliano ammicca all’Italia, manca l’intesa con lo Shakhtar. manca un milione per soddisfare le richieste della squadra ucraina. Anche per questo Vagnati e Cairo sono positivi sull’esito dell’affare per portare alla corte di Juric l’esterno chiesto dal tecnico. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Ilha sceltocome jolly offensivo da inserire in rosa: l’israelianoall’Italia,l’intesa con loIlha sceltocome jolly offensivo da inserire in rosa: l’israelianoall’Italia,l’intesa con loun milione per soddisfare le richieste della squadra ucraina. Anche per questo Vagnati e Cairo sono positivi sull’esito dell’affare per portare alla corte di Juric l’esterno chiesto dal tecnico. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @TorinoFC_1906, obiettivo #Solomon dello @FCShakhtar per sostituire Brekalo - nickgarelli__ : RT @INSIDERCALCIOM: Retrofront del #Torino su #Solomon sotto indicazione di #Juric che ha paura dell'evolversi della situazione geopolitica… - CalcioNews24 : Manca poco per l'intesa con lo #Shakhtar per #Solomon ?? - Cucciolina96251 : RT @CorriereGranata: ???? #Torino, avanti tutta per Manor #Solomon: la trattativa per l’attaccante esterno israeliano, classe 1999, dello Sha… - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ???? #Solomon - #Torino avanti con grande fiducia. Accordo vicino tra lo @FCShakhtar e i granata (8 milioni più una cospic… -