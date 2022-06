“SONO FELICISSIMO”: AMADEUS, LA STAGIONE D’ORO DEI SOLITI IGNOTI E I PICCHI RECORD (Di sabato 4 giugno 2022) AMADEUS festeggia l’ennesima STAGIONE D’ORO del game show più seguito dagli italiani nonché programma leader del daytime della tv italiana. L’ultima puntata stagionale di “SOLITI IGNOTI” va in onda domenica 5 giugno, come sempre alle 20.35 su Rai1. SOLITI IGNOTI è diventato un appuntamento fisso per il pubblico, diverte e tiene compagnia a tutte le famiglie italiane, dai nonni ai nipoti. In questa STAGIONE i risultati ottenuti, sia con i concorrenti comuni che con i vip, hanno superato le più rosee aspettative. SONO FELICISSIMO, ringrazio il pubblico che ci segue con grande affetto, la Rai e Endemol Shine Italy per il grandissimo lavoro di squadra. Viva SOLITI IGNOTI. La sesta ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 giugno 2022)festeggia l’ennesimadel game show più seguito dagli italiani nonché programma leader del daytime della tv italiana. L’ultima puntata stagionale di “” va in onda domenica 5 giugno, come sempre alle 20.35 su Rai1.è diventato un appuntamento fisso per il pubblico, diverte e tiene compagnia a tutte le famiglie italiane, dai nonni ai nipoti. In questai risultati ottenuti, sia con i concorrenti comuni che con i vip, hanno superato le più rosee aspettative., ringrazio il pubblico che ci segue con grande affetto, la Rai e Endemol Shine Italy per il grandissimo lavoro di squadra. Viva. La sesta ...

