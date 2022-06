Smackdown 03 06 2022 Il regno continua

Advertising

WWEItalia : La voglia di riscatto di @SuperKingofBros che insieme a @ShinsukeN insegue i #WWESmackDown Tag Team Championship...… - IsolaWrestling : REPORT DI WWE SMACKDOWN DEL 3 GIUGNO 2022 - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #SmackDown #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Il ritorno di Madcap Moss e molto altro a #SmackDown! #TSOW // #TSOS - zazoomblog : Non dimenticatevi di Smackdown (ora che non c’è Roman Reigns) - #dimenticatevi #Smackdown #Roman -

... in Galles, sabato 3 settembre. I biglietti saranno messi in vendita venerdì 20 maggio su ... Annunciata la presenza delle top star di Raw e, tra cui Drew McIntyre, l'Undisputed Universal ...Nel main event di WrestleMania Backlash, Roman Reigns e The Usos hanno la meglio su Drew ... Si aggiudica per la prima volta il titolo femminile diRonda Rousey, che riesce a costringere ...Shinsuke Nakamura and Riddle closed out SmackDown this week as they took on the Usos. That being said, the match likely didn't really end the way that it ...Usos win Undisputed Tag Team title with Sami Zayn's help; Brawling Brutes get their revenge . WWE SmackDown Results: This week's ed ...