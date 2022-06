Serena Bortone chiude commossa: “In pochi credevano in Oggi è Un Altro Giorno” (Di sabato 4 giugno 2022) Ieri si è conclusa la seconda stagione di Oggi è Un Altro Giorno e Serena Bortone, commossa, ha dato appuntamento a settembre. “Vi auguro di trovare il vostro posto nel mondo che non è mai solitario, perché la vera libertà è sempre condivisa. Buon vento, ci vediamo a settembre“. Durante i saluti finali la conduttrice ha ringraziato i 1000 ospiti che sono andati in studio nel corso delle prime due stagioni ed ha raccontato un aneddoto: al debutto, in pochi credevano nel successo di Oggi è Un Altro Giorno. “Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma. Ci credeva il direttore di Rai1 e per questo lo ringrazio per aver scelto me per questa ... Leggi su biccy (Di sabato 4 giugno 2022) Ieri si è conclusa la seconda stagione diè Un, ha dato appuntamento a settembre. “Vi auguro di trovare il vostro posto nel mondo che non è mai solitario, perché la vera libertà è sempre condivisa. Buon vento, ci vediamo a settembre“. Durante i saluti finali la conduttrice ha ringraziato i 1000 ospiti che sono andati in studio nel corso delle prime due stagioni ed ha raccontato un aneddoto: al debutto, innel successo diè Un. “Quando abbiamo cominciato due anni fa inin questo programma. Ci credeva il direttore di Rai1 e per questo lo ringrazio per aver scelto me per questa ...

