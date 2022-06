Rossi, l'uomo-Rai di Meloni: "Azienda in dismissione: è il comitato d'affari del Pd" (Di sabato 4 giugno 2022) “La storia di Fuortes e di Orfeo non ha una morale perché non esistono morali nelle questioni che riguardano la Rai e la politica in generale. E’ però un epifenomeno, questo sì. Un chiaro segno di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 giugno 2022) “La storia di Fuortes e di Orfeo non ha una morale perché non esistono morali nelle questioni che riguardano la Rai e la politica in generale. E’ però un epifenomeno, questo sì. Un chiaro segno di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Djnc78 : @pietro_bbb Ma lo capisci che anche tu in quel momento pretendi di spiegare a uno che (ora) lo fa per lavoro, come… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Italia-Argentina, De Rossi difende Mancini: “Uomo serio, ha il coraggio di…” - Mediagol : VIDEO Italia-Argentina, De Rossi difende Mancini: “Uomo serio, ha il coraggio di…” - enricoisopi : Vasco Rossi - L'uomo più semplice - Betty_Rossi_888 : Il simbolo dei V_V significa RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI INALIENABILI dell'uomo, violati e ricattati in nome di fals… -