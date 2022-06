Roberto Brunetti, “Er Patata”, morto in casa a Roma. Aveva 55 anni (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore Roberto Brunetti, alias Er Patata, è morto. Aveva 55 anni. Il suo corpo è stato trovato in casa, vicino piazza Bologna, dopo che la compagna e alcuni conoscenti Avevano dato l’allarme perché non riuscivano a contattarlo almeno da giovedì sera, quando per l’ultima volta si era collegato a Whatsapp. In casa, secondo Il Messaggero, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 giugno 2022) L’attore, alias Er, è55. Il suo corpo è stato trovato in, vicino piazza Bologna, dopo che la compagna e alcuni conoscentino dato l’allarme perché non riuscivano a contattarlo almeno da giovedì sera, quando per l’ultima volta si era collegato a Whatsapp. In, secondo Il Messaggero, L'articolo proviene da Inews24.it.

