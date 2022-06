Orecchiette alla crudaiola | un piatto freddo | ideale in estate

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 giugno 2022) Lesono una ricetta leggera e digeribile, freschissima e pratica. Potete prepararla con un po’ d’anticipo in modo da assicurarvi una pasta fredda davvero perfetta. Velocissimo da preparare, è una vera e propria apoteosi di profumi e sapori del mediterraneo. Perfetta per un pranzo o una cena veloce, non appesantisce ed è veramente amabile per la linea e il palato. Ovviamente, se avete un po’ di tempo a disposizione, potete preparare da voi anche le, è più semplice di quanto pensiate, cliccate qui per la nostra ricetta speciale. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: rucola, 70 g cipolla, ½ pomodorini, 300 g parmigiano ...