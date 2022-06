Obi-Wan Kenobi, perché il tema di John Williams è così perfetto (Di sabato 4 giugno 2022) John Williams è forse il principale motivo per cui Obi-Wan Kenobi rappresenta un capitolo importante nella storia delle serie tv dell’universo Star Wars. Williams, infatti, firma il main theme dello show dedicato alla storia del maestro Jedi, dieci anni dopo gli eventi narrati nel La vendetta dei Sith (Episodio III) della saga cinematografica. La serie Obi-Wan Kenobi non è certo la prima produzione seriale tratta dalla «galassia lontana lontana», ma è l’unica che vanta la musica di John Williams, il gran Maestro di tutti i film della saga di Guerre Stellari. Williams, novant’anni compiuti lo scorso febbraio, è uno dei più grandi compositori del cinema, che ha regalato alla settima arte alcune delle musiche più iconiche di sempre e il cui sodalizio ... Leggi su gqitalia (Di sabato 4 giugno 2022)è forse il principale motivo per cui Obi-Wanrappresenta un capitolo importante nella storia delle serie tv dell’universo Star Wars., infatti, firma il main theme dello show dedicato alla storia del maestro Jedi, dieci anni dopo gli eventi narrati nel La vendetta dei Sith (Episodio III) della saga cinematografica. La serie Obi-Wannon è certo la prima produzione seriale tratta dalla «galassia lontana lontana», ma è l’unica che vanta la musica di, il gran Maestro di tutti i film della saga di Guerre Stellari., novant’anni compiuti lo scorso febbraio, è uno dei più grandi compositori del cinema, che ha regalato alla settima arte alcune delle musiche più iconiche di sempre e il cui sodalizio ...

