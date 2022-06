Mondiali Wollongong, Bennati apre a Nibali (Di sabato 4 giugno 2022) Dobbiamo essere contenti di aver visto correre un campione del suo calibro' ha spiegato spiega il commissario tecnico toscano alla Gazzetta dello Sport. Leggi su sport.virgilio (Di sabato 4 giugno 2022) Dobbiamo essere contenti di aver visto correre un campione del suo calibro' ha spiegato spiega il commissario tecnico toscano alla Gazzetta dello Sport.

Advertising

cyclingoo : ?? Mondiali Wollongong 2022, Daniele Bennati chiama Vincenzo Nibali: “Sarebbe il finale perfetto dopo una carriera d… - SpazioCiclismo : Daniele Bennati vorrebbe convocare Vincenzo Nibali per i Mondiali #Wollongon2022 - SpazioCiclismo : Tra poco più di una settimana, i CT Daniele Bennati e Paolo Sangalli si recheranno in Australia per la ricognizione… -