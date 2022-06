LIVE Moto3 | GP Catalogna 2022 in DIRETTA | Foggia in testa nella combinata | Rossi passerà dal Q1 Qualifiche alle 12 | 35

Advertising

sportli26181512 : Moto3, Angeluss MTA prepara Herrera wild card: Il progetto del main sponsor del team di Tonucci va avanti e si punt… - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, Mugello (GP Italia): numeri e curiosità post gara: Lo spagnolo è diventato il pilota più giovane a v… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello #AndreaMigno è quarto, #RiccardoRossi sesto, #Garcia sempre più leader della cl… - motograndprixit : #Moto3 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello #AndreaMigno è quarto, #RiccardoRossi sesto, #Garcia sempre più leader della… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Moto3 #ItalianGP Penalizzazione per #Guevara, che ha 'abusato dei limiti della pista' e che retroc… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI CATALOGNA DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.03 Pronti via, tutti i piloti in pista: https://twitter.com/MotoGP/status/1532981174863376384 9.00 Bandiera verde,......10 qualifiche Moto2 16:15 PaddockShow 16:45 Talent Time 17:00 conferenza stampa qualifiche Domenica 5 giugno 8:55 warm up, Moto2, MotoGP 10:30 Paddock11:00 gara12:00 Paddock ...Moto3: Alkla ricerca di una migliore posizione aerodinamica i Commissari FIM hanno notato che alcuni piloti non tenevano il manubrio con entrambe le mani: ora è vietato ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca FP1 - Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE testuale del sabato del Gran Premio di Catalogna 2022 per ...