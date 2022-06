Le proteste studentesche nei licei ridotte alla difesa delle magliette sopra l’ombelico (Di sabato 4 giugno 2022) C’erano le proteste studentesche, gli anni della contestazione giovanile . C’erano. A metà degli anni Sessanta gli studenti mettevano in discussione i metodi, i contenuti della didattica. C’erano agitazioni che partivano dalla protesta per l’aumento del prezzo degli abbonamenti per l’autobus, alla rivendicazione di assegni di assistenza. Sotto l’impeto di un’agitazione sociale i giovani bloccavano e occupavano diversi licei. Gli studenti cercavano, attraverso quel dissenso,di far sentire la propria voce libera. Cosa è rimasto oggi di quel senso di rivendicazione? magliette sopra l’ombelico e jeans strappati che offendono il decoro. Nei licei le ridicole proteste studentesche Se oggi capita di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) C’erano le, gli anni della contestazione giovanile . C’erano. A metà degli anni Sessanta gli studenti mettevano in discussione i metodi, i contenuti della didattica. C’erano agitazioni che partivano dprotesta per l’aumento del prezzo degli abbonamenti per l’autobus,rivendicazione di assegni di assistenza. Sotto l’impeto di un’agitazione sociale i giovani bloccavano e occupavano diversi. Gli studenti cercavano, attraverso quel dissenso,di far sentire la propria voce libera. Cosa è rimasto oggi di quel senso di rivendicazione?e jeans strappati che offendono il decoro. Neile ridicoleSe oggi capita di ...

