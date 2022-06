Johnny Depp fa una battuta sul suo dito mozzato mentre firma autografi (VIDEO) (Di sabato 4 giugno 2022) Johnny Depp è stato filmato di recente mentre scherzava sul suo dito mozzato assieme a una moltitudine di fan, dopo la fine del processo per diffamazione che lo ha visto uscire vittorioso. Pochi giorni dopo la sua vittoria decisiva, Johnny Depp è stato avvistato mentre salutava dei fan, firmava autografie faceva battute sul suo dito mozzato, argomento che è stato uno dei momenti decisivi del processo per diffamazione che l'attore aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard. Depp, nativo del Kentuckian, è stato influenzato dalle sue amicizie con leggende britanniche come Keith Richards e Paul McCartney e nel VIDEO, come accade sovente da almeno dieci ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 giugno 2022)è stato filmato di recentescherzava sul suoassieme a una moltitudine di fan, dopo la fine del processo per diffamazione che lo ha visto uscire vittorioso. Pochi giorni dopo la sua vittoria decisiva,è stato avvistatosalutava dei fan,vae faceva battute sul suo, argomento che è stato uno dei momenti decisivi del processo per diffamazione che l'attore aveva intentato contro l'ex moglie Amber Heard., nativo del Kentuckian, è stato influenzato dalle sue amicizie con leggende britanniche come Keith Richards e Paul McCartney e nel, come accade sovente da almeno dieci ...

