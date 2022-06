Inter, in arrivo Mkhitaryan: no al rinnovo con la Roma (Di sabato 4 giugno 2022) Henrikh Mkhitaryan ha scelto l’Inter. E’ il trentatreenne in arrivo dalla Roma il primo vero colpo di Marotta che, dopo il portiere Onana, chiude il secondo acquisto a parametro zero consegnando a Inzaghi un rinforzo di qualità ed esperienza, in grado di aumentare la competitività della rosa nerazzurra. Un’operazione messa in piedi a inizio maggio, con lo sprint finale arrivato subito dopo la Conference League vinta dall’armeno con la maglia della Roma. Per convincere il giocatore e il suo entourage ad accettare la proposta di Suning, oltre all’opportunità di tornare a giocare la Champions League, sono stati decisivi i circa 9 milioni di euro messi sul piatto dall’Inter che ha offerto un ricco contratto biennale più un bonus al momento della firma. Nei prossimi giorni il classe ’89 ... Leggi su open.online (Di sabato 4 giugno 2022) Henrikhha scelto l’. E’ il trentatreenne indallail primo vero colpo di Marotta che, dopo il portiere Onana, chiude il secondo acquisto a parametro zero consegnando a Inzaghi un rinforzo di qualità ed esperienza, in grado di aumentare la competitività della rosa nerazzurra. Un’operazione messa in piedi a inizio maggio, con lo sprint finale arrivato subito dopo la Conference League vinta dall’armeno con la maglia della. Per convincere il giocatore e il suo entourage ad accettare la proposta di Suning, oltre all’opportunità di tornare a giocare la Champions League, sono stati decisivi i circa 9 milioni di euro messi sul piatto dall’che ha offerto un ricco contratto biennale più un bonus al momento della firma. Nei prossimi giorni il classe ’89 ...

