Guerra in Ucraina, De Luca: “Governo Draghi cominci a pensare ai problemi dell’Italia e la smetta di essere il più oltranzista del mondo” (Di sabato 4 giugno 2022) “Siamo stati tirati per i capelli nella Guerra dell’Ucraina, era inevitabile ed era giusto. Ma credo che sia ancora più giusto cominciare a pensare un po’ di più all’Italia e ai problemi dell’Italia, anche perché ci è stato appena riferito dal segretario generale della Nato Stoltenberg, che Dio l’abbia in gloria, che la Guerra durerà a lungo“. È il duro monito lanciato nella sua consueta diretta Facebook dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’indirizzo del Governo Draghi, al quale ricorda: “Siamo il Paese più dipendente da forniture energetiche estere. Se già oggi la situazione dei prezzi al consumo è questa e se abbiamo questo livello di inflazione oggi, figuriamoci quello che potrà succedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Siamo stati tirati per i capelli nelladell’, era inevitabile ed era giusto. Ma credo che sia ancora più giustoare aun po’ di più all’Italia e ai, anche perché ci è stato appena riferito dal segretario generale della Nato Stoltenberg, che Dio l’abbia in gloria, che ladurerà a lungo“. È il duro monito lanciato nella sua consueta diretta Facebook dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, all’indirizzo del, al quale ricorda: “Siamo il Paese più dipendente da forniture energetiche estere. Se già oggi la situazione dei prezzi al consumo è questa e se abbiamo questo livello di inflazione oggi, figuriamoci quello che potrà succedere ...

