Formazioni ufficiali Ungheria-Inghilterra, Nations League 2022/2023 (Di sabato 4 giugno 2022) Le Formazioni ufficiali di Ungheria-Inghilterra, partita valevole per la prima giornata della Uefa Nations League 2022/2023. La formazione ungherese esordisce nella competizione continentale sfidando gli inglesi di Southgate, finalisti di Euro 2020. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di sabato 4 giugno. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali Ungheria: Gulacsi; Orbàn, At. Szalai, Lang; A. Nagy, Schafer, Nego, Nagy; Sallai, Szoboszlai, Ad. Szalai Inghilterra: Pickford; Maguire, Coady, Walker; Rice, Bellingham, Justin, Alexander-Arnold; Bowen, Mount, Kane SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Ledi, partita valevole per la prima giornata della Uefa. La formazione ungherese esordisce nella competizione continentale sfidando gli inglesi di Southgate, finalisti di Euro 2020. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di sabato 4 giugno. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: Gulacsi; Orbàn, At. Szalai, Lang; A. Nagy, Schafer, Nego, Nagy; Sallai, Szoboszlai, Ad. Szalai: Pickford; Maguire, Coady, Walker; Rice, Bellingham, Justin, Alexander-Arnold; Bowen, Mount, Kane SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - 11contro11 : #Ungheria-#Inghilterra: le formazioni ufficiali #Nazionali #11contro11 - sportface2016 : #NationsLeague | #Ungheria vs #Inghilterra: le formazioni ufficiali - ParliamoDiNews : FORMAZIONI UFFICIALI Ungheria-Inghilterra, Nations League 2022/2023 #CORONAVIRUS @istsupsan #4giugno - zazoomblog : Armenia-Irlanda le formazioni ufficiali: c'è Haroyan Parrott dal 1' - #Armenia-Irlanda #formazioni -