Computer quantistico, nuovo record informatico: 36 microsecondi per risolvere un problema da 9mila anni (Di sabato 4 giugno 2022) E’ stato registrato un nuovo record per quanto riguarda i Computer quantistici: solo 36 microsecondi per risolvere un problema che con un Computer normale avrebbe richiesto 9.000 anni di vita. Computer quantistico, 3/6/2022 – Computermagazine.itIl traguardo straordinario, come riferisce RaiNews, è stato realizzato programmando delle particelle di luce, i fotoni, e il lavoro è stato in seguito pubblicato sulla rivista Nature: si tratta del primo risultato del genere, ed è stato ottenuto con il processore fotonico programmabile Borealis, della Startup canadese Xanadu. “E’ un lavoro interessante e che permette un importante passo in avanti nella comprensione profonda delle potenzialità offerte dal calcolo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 4 giugno 2022) E’ stato registrato unper quanto riguarda iquantistici: solo 36perunche con unnormale avrebbe richiesto 9.000di vita., 3/6/2022 –magazine.itIl traguardo straordinario, come riferisce RaiNews, è stato realizzato programmando delle particelle di luce, i fotoni, e il lavoro è stato in seguito pubblicato sulla rivista Nature: si tratta del primo risultato del genere, ed è stato ottenuto con il processore fotonico programmabile Borealis, della Startup canadese Xanadu. “E’ un lavoro interessante e che permette un importante passo in avanti nella comprensione profonda delle potenzialità offerte dal calcolo ...

Advertising

trararitipi : RT @trararitipi: #Scuola #ScuoleSuperiori #Licei #Matematica #Fisica #Astronomia #Scienza #Scienze #Problema #Libro #Libri - Asgard_Hydra : Il computer quantistico batte quello tradizionale: il traguardo raggiunto - laltra_opinione : #scienza e #Tecnica: appena 36 microsecondi è stato necessario per risolvere un'operazione che avrebbe richiesto a… - StellaSirio60 : RT @AnsaScienza: Risolto in 36 microsecondi un problema da 9.000 anni Programmando particelle di luce per un computer quantistico. https://… - FedericoMalfa : Un computer quantistico ha risolto in 36 microsecondi un problema da 9mila anni -