Alessandro Roja | Da Dandy a Diabolik | un attore sempre un po’ ‘criminale’

Leggi su velvetmag

(Di sabato 4 giugno 2022) Buon Compleanno ad! L’italiano oggi compie 44 anni. Nel 2008 recita in Romanzo Criminale – La serie, con la quale raggiunge il successo e una grande notorietà personale, ma nel privato resta quanto di più lontano dai suoi affascinanti personaggi bordeline. Nato nel 1978 a Roma, sceglie il percorso al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2004. Solo 4 anni dopo arriva il ruolo di successo in Romanzo Criminale – La serie. Per le strade di Roma c’è ancora chi lo ferma per le strade di Roma e lo chiama “Dandi”, il suo ruolo nella serie tv di Stefano Sollima lo ha consacrato come. Durante la reunion con il resto del cast avvenuta nel 2018 – a dieci anni dalla messa in onda – l’ha voluto ricordare il provino. In particolare, racconta come sia stata una audizione un ...