Santa Messa alla Basilica di Superga, a Torino, in occasione del primo anniversario della scomparsa del principe Amedeo di. Il ricordo del figlio: "Mio padre era un uomo semplice, educato a portare avanti un ruolo a cui poi invece, con l'istaurazione della Repubblica, non era stato preparato. L'ha sempre ...Al tavolo degli oratori, insieme al direttore della collana Alessandro Sacchi, Presidente dell'Unione Monarchica Italiana, e dopo il saluto istituzionale del principedi, si ... Aimone di Savoia ricorda il padre Amedeo: "Un uomo semplice con un ruolo complicato" - Italia Santa Messa alla Basilica di Superga, a Torino, in occasione del primo anniversario della scomparsa del principe Amedeo di Savoia. Il ricordo ...Vittorio Emanuele II, Cavour e Garibaldi: padri della Patria. Sabato 4 la collana editoriale “L’Italia in eredità” al Museo del Risorgimento ...