Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 18:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano nuovamente il conflitto in Ucraina una guerra che è stata lunga e logorante a 100 giorni dal l'invasione della Russia così il segretario generale della NATO jens stoltenberg ha parlato del conflitto al termine di un colloquio con il presidente Joe biden dobbiamo essere preparati per il lungo periodo ha detto ai giornalisti Aggiungendo che quello che vediamo perché questa guerra ora diventato un conflitto di logoramento gli ucraini aggiunto sto intendo che stanno pagando un prezzo elevato per avere difeso il proprio paese sul campo di battaglia ma vediamo che anche la Russia sta subendo molte perdite prima dentro che la nato non vuole entrare in un confronto diretto con la Russia fermato che l'alleanza militare occidentali alla responsabilità di sostenere il Ucraina quindi andiamo negli Stati

