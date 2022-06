Traffico Roma del 03-06-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverdele ritrovate in studio Tiziana rimondiintenso sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina mentre su via Pontina per un incendio ed è la sede stradale all’altezza di Castelno Ci sono incolonnati nelle due direzioni per un altro incendio in zona La Pisana su via del Fontanile Arenato chiusa via dei Grimaldi ci spostiamo a Montesacro rallentamenti per un incidente in via Dario Niccodemi all’altezza di via Renato Fucini e da oggi cambia la viabilità al Circo Massimo per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi del 11 e del 12 giugno tra piazzale Ugo La Malfa via dell’Ara massima di Ercole attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda i trasporti restano problemi sulla linea dell’alta velocitàNapoli per un inconveniente tecnico ...