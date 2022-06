Sulle criptovalute serve un colpo di reni Parola di Paolo Savona

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’espansione delle quantità e delle diverse forme delle cosiddette cryptocurrency (più oltre cc) è stata tale che si impone l’integrazione di questa nuova realtà del mercato nella normativa esistente; affinché possa essere fatto su basi razionali, è necessario che l’operatività dell’insieme di questi strumenti virtuali venga collocata nella teoria economica conosciuta. Non si tratta di un vezzo intellettuale, ma di una necessità che, per qualsiasi fenomeno monetario e finanziario, ha storicamente richiesto la messa a punto di una teoria esplicativa di come funziona il relativo mercato. Per evitare l’incerto significato del termine italiano “economia”, che indica sia la teoria che la realtà economica, useremo il termine inglese economics, seguito da with cryptocurrency, ma per brevità useremo cc-economics 1. La definizione abbraccia un campo divenuto piuttosto ampio degli strumenti ...