Processo Depp-Heard, ecco perché ha vinto il divo (ma l'ex moglie non ci sta) (Di venerdì 3 giugno 2022) Johnny Depp ha vinto la causa per diffamazione contro Amber Heard perché secondo i giurati l'attrice ha agito con «dolo effettivo», cioè ha accusato l'ex marito, sapendo di mentire, con l'unico scopo di recargli danno. Il «Processo degli orrori» finisce qui? No, perché lei è pronta a ricorrere in appello…

SkyTG24 : La giuria del processo per diffamazione #JohnnyDepp contro #AmberHeard a #Fairfax, in Virginia, ha raggiunto un ver… - ilpost : #JohnnyDepp ha vinto il processo contro l’ex moglie #AmberHeard - Adnkronos : #JohnnyDepp dopo la lettura della sentenza: 'La giuria mi ha restituito la vita'. #AmberHeard - marrovello : RT @Zziagenio78: Pazzesco che in un mese e mezzo ci sia stato tutto il processo Johnny Depp compresa la sentenza, in Italia deve ancora arr… - OTBXLWT : RT @FrancescaMilana: Il mio unico commento sul processo Heard/Depp è che è iniziato l’11 aprile ed è finito l’1 giugno. Dello stesso anno. -