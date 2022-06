“Pogba-Juve? Ok, ma servirà…”: l’ex bianconero avverte Allegri (Di venerdì 3 giugno 2022) Uno dei sogni di mercato per i tifosi della Juve è proprio il ritorno di Paul Pogba a Torino. Arriva l’avvertimento di un ex bianconero. La Juve si prepara, cosi come tutte le altre squadre di Serie A, a costruire una rosa in grado di essere competitiva fin da subito il prossimo anno. Quella appena Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 giugno 2022) Uno dei sogni di mercato per i tifosi dellaè proprio il ritorno di Paula Torino. Arriva l’avvertimento di un ex. Lasi prepara, cosi come tutte le altre squadre di Serie A, a costruire una rosa in grado di essere competitiva fin da subito il prossimo anno. Quella appena Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - AlfredoPedulla : #Juve, l’ok di #Pogba è già arrivato. Non ci sono altre cose da fare se non ??? ?? ?? ?? ? ?? - Gazzetta_it : Oggi in prima pagina sulla Gazzetta il primo giorno di Cardinale al #Milan, la Juve su Pogba e la delusione azzurra. - Mnjk_vr : Il manque celle de Pogba a la juve - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Pogba Juve: lo United ha trovato il sostituto del francese. Accelerati i contatti #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhe… -