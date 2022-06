Pagelle Francia-Danimarca 1-2 | voti e tabellino Nations League 2022 2023

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match della2021/. A Parigi primo tempo giocato molto meglio dai padroni di casa, che però non la sbloccano e anzi, sono costretti a vedere Mbappé uscire per infortunio. Nella arriva il grande spettacolo, prima Benzema si mette in proprio e grazie ad un colpo di tacco fantastico di Nkunku apre le marcature, poi dopo un quarto d’ora la pareggia l’ex Parma Cornelius. Il match però non è finito, e poco prima del 90? ancora Cornelius trova la rete, mettendo dentro la sua doppietta personale e vincendo il match per 1-2. Di seguito ecco ledel match. GLI HIGHLIGHTS(3-4-1-2): Lloris 5; Koundè 5 (92? Diaby ...

Advertising

sportface2016 : Pagelle #Francia-#Danimarca 1-2, voti e tabellino #NationsLeague 2022/2023 -

e tabellino. Italia e Argentina si sfidano in Inghilterra nel match valido per la Finalissima 2022 , giunta alla sua terza edizione. Nel 1985 vinse labattendo l' Uruguay e nel 1993 l'...Questo è un dato relativo all'età, perché il numero 93 si impose innel suo quarto Gran ... Eccovi ledella Moto2 disputata al MugelloE, per finire, l'esperimento fallimentare della difesa a tre. Lavori in corso, va bene. Ma il progetto per ora non esiste. t ROBERTO MANCINI: 4,5. . Prova a rinfrescare l'Italia, ma le novità non conv ...La serialità 90/100:. Il regno del “cinema cinema” apre le porte alle serie tv. Les Italiennes 85/100:. Premiati (Le otto montagne) o meno (Martone e Bruni Tedeschi) la figura è stata buona. Mostra de ...