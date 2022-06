Napoli, tentano di rapinarlo e poi gli sparano: corsa in ospedale per un 21enne (Di venerdì 3 giugno 2022) Notte di sangue nell’area Est di Napoli. Un giovane di 21 anni è stato ferito a colpi di pistola in un tentativo di rapina a Ponticelli, quartiere orientale della città partenopea. Il ferimento è avvenuto intorno alle 4. Quando il ragazzo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Notte di sangue nell’area Est di. Un giovane di 21 anni è stato ferito a colpi di pistola in un tentativo di rapina a Ponticelli, quartiere orientale della città partenopea. Il ferimento è avvenuto intorno alle 4. Quando il ragazzo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

LALAZIOMIA : Sarri e la Lazio tentano Mertens. Ma la priorità resta il Napoli - Virgilio Sport - NotizieFrance : Montesanto, denuncia sui social: 'Tentano scippo a una turista e alcuni residenti aiutano i ladri' - ParliamoDiNews : Napoli, tentano di rapinare due turisti in pieno giorno: 2 arresti #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito… - zazoomblog : Napoli tentano di rapinare due turisti in pieno giorno: 2 arresti - #Napoli #tentano #rapinare #turisti - Ousmane_Ss : RT @tuttosport: #Koulibaly non rinnova con il #Napoli: #Juve e #Barcellona tentano il colpo ?? -