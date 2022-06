Nadal-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Rafa Nadal se la vedrà contro Alexander Zverev in semifinale al Roland Garros 2022. Entrambi hanno vinto il proprio match di quarti contro pronostico, estromettendo un avversario più quotato. Il maiorchino è tornato a ruggire nel suo regno e lo ha fatto superando in quattro set il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Il tedesco ha invece domato il giovane Carlos Alcaraz, imponendosi anche lui in quattro set. Nadal e Zverev si sono affrontati nove volte in carriera ed il maiorchino conduce 6-3 nei precedenti. Tuttavia Sascha ha dimostrato in passato di poter impensierire Rafa sulla terra rossa e ci proverà anche in quel di Parigi. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Zverev e Nadal scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Rafase la vedrà contro Alexanderinal. Entrambi hanno vinto il proprio match di quarti contro pronostico, estromettendo un avversario più quotato. Il maiorchino è tornato a ruggire nel suo regno e lo ha fatto superando in quattro set il numero uno al mondo, Novak Djokovic. Il tedesco ha invece domato il giovane Carlos Alcaraz, imponendosi anche lui in quattro set.si sono affrontati nove volte in carriera ed il maiorchino conduce 6-3 nei precedenti. Tuttavia Sascha ha dimostrato in passato di poter impensierire Rafa sulla terra rossa e ci proverà anche in quel di Parigi. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo ...

