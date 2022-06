Morata, nessuno sconto da parte dell’Atletico Madrid, ma la Juve non molla (Di venerdì 3 giugno 2022) e rimane una pista aperta per lo spagnolo Morata in questo momento è concentrato sulla Spagna e la Nations League, ma il suo futuro resta ancora da scrivere. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, la Juve considera eccessivi i 35 milioni fissati dall’Atletico Madrid per il riscatto dello spagnolo. Se però dovessero cambiare le cifre, i bianconeri più avanti potrebbero fare un tentativo per tenere l’attaccante spagnolo a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) e rimane una pista aperta per lo spagnoloin questo momento è concentrato sulla Spagna e la Nations League, ma il suo futuro resta ancora da scrivere. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, laconsidera eccessivi i 35 milioni fissati dall’Atleticoper il riscatto dello spagnolo. Se però dovessero cambiare le cifre, i bianconeri più avanti potrebbero fare un tentativo per tenere l’attaccante spagnolo a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

scudettiano : @aef966 Non fa schifo a nessuno Morata È un fenomeno - dybalaorchiesa : non vorrei dire ma morata si merita il mondo, il cuore che ha lui nessuno?? - NorbiatoLuca : @96Gypsy @Sabuz76 Ma il fatto che non sia cresciuto nessuno non è vero, Morata venne alla Juve e si riconquistò il… - debby36584618 : @araujopampanin Cambia l’esperienza! È vero che anche De Sciglio ha fatto errori ma li hanno fatti anche Bonucci, D… - KSport24 : @romeoagresti @GoalItalia Non andiamo decisi manco su un fenomeno del genere. Io mi chiedo chi vogliono e su chi vo… -