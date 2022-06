Monica Lewinsky | “Non importa il verdetto Heard-Depp | siamo tutti colpevoli”

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’1 giugno è arrivato ildel processo più “social” mai esistito, quello tra Ambere Johnny. La giuria ha giudicatocolpevole per le accuse di diffamazione, per cui dovrà rimborsare 15 milioni di dollari all’ex marito, mentredovrà a lei 2 milioni per una causa sempre di diffamazione ma minore. Molte le celebrità che hanno preso posizione nella vicenda, tra cui, che con un editoriale su Vanity Fair ha riportato la sua riflessione in merito. Vi raccomandiamo... Amber: "Ho sempre amato Johnny, ma spero che il divorzio si concluda" L'attrice ha annunciato su Instagram che si prenderà una pausa dai social: ...

, collaboratrice di Vanity Fair, ha scritto un editoriale prima che la giuria arrivasse al verdetto, insistendo sul fatto che chiunque avesse vinto, 'siamo tutti colpevoli'. 'A meno ...Solo la scorsa settimanaha iniziato a seguire più da vicino il caso del processo Depp contro Heard , dopo aver guardato distrattamente qualche notizia in merito, che era impossibile da evitare. E su ...La giuria ha dato ragione all’attore nella causa di diffamazione nei confronti dell’attrice ed ex moglie. Dovrebbero tutti farsene una ragione, quel che pensiamo noi non importa ...«La giuria mi ha restituito la vita, ha ripristinato la verità», le parole dell'attore dopo aver vinto la causa per diffamazione contro la ex moglie. «Di tutt’altro umore: «La delusione che provo oggi ...