L’importanza di approfondire l’impatto ambientale del metaverso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tutti sappiamo che il primo World economic forum in presenza dopo gli anni di restrizioni anti-covid si è riunito come di consueto a Davos, dal 22 al 26 maggio, «nel momento geopolitico e geoeconomico – per dirla con le parole del documento ufficiale di presentazione – più consequenziale degli ultimi tre decenni e sullo sfondo di una pandemia irripetibile». Questa affermazione si riferisce alla particolare concentrazione di fattori estremamente cruciali e problematici, quali un’altissima inflazione (a maggio 2022, nell’Eurozona, ha toccato il +8,1%: il massimo storico da quando esiste l’unione monetaria), una guerra nel cuore dell’Europa e una grave crisi energetica e delle materie prime. Da non dimenticare la crisi climatica, una globalizzazione con le ossa rotte e una situazione di tensione tra Cina, Russia e Stati Uniti. Con un simile scenario, è stato del tutto ovvio e naturale ...