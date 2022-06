Lazio, Marcos Antonio: tutto fatto per il passaggio in biancoceleste (Di venerdì 3 giugno 2022) Marcos Antonio, brasiliano classe 2000 dello Shaktar è pronto a passare alla Lazio: operazione da 8 milioni Marcos Antonio vestirà la maglia della Lazio. A dare la notizia della chiusura dell’affare è Gianluca Di Marzio che – sul suo profilo Instagram – ha fornito anche dettagli ulteriori legati all’operazione: «tutto fatto per il trasferimento alla Lazio di Marcos Antonio: la società biancoceleste si prepara ad accogliere dunque il centrocampista brasiliano classe 2000 per 8 milioni di euro. Oggi lo scambio di documenti con lo Shakhtar, mentre le visite mediche sono previste prossimamente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022), brasiliano classe 2000 dello Shaktar è pronto a passare alla: operazione da 8 milionivestirà la maglia della. A dare la notizia della chiusura dell’affare è Gianluca Di Marzio che – sul suo profilo Instagram – ha fornito anche dettagli ulteriori legati all’operazione: «per il trasferimento alladi: la societàsi prepara ad accogliere dunque il centrocampista brasiliano classe 2000 per 8 milioni di euro. Oggi lo scambio di documenti con lo Shakhtar, mentre le visite mediche sono previste prossimamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

