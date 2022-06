Italia-Germania in tv: data, orario e diretta streaming, Nations League 2022/2023 (Di venerdì 3 giugno 2022) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Italia-Germania, match d’esordio degli azzurri nella nuova edizione della Nations League 2022/2023. Gli azzurri arrivano al match dopo l’umiliante sconfitta nella partita contro l’Argentina per 0-3 a Wembley. La Germania invece, non ha affrontato altri match prima di questo e potrà quindi contare su forze più fresche. La partita andrà in scena alle 20:45 di sabato 4 giugno e sarà trasmessa in diretta su Rai 1; streaming affidato a RaiPlay. Sportface.it, inoltre, fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) La, l’, latv e lodi, match d’esordio degli azzurri nella nuova edizione della. Gli azzurri arrivano al match dopo l’umiliante sconfitta nella partita contro l’Argentina per 0-3 a Wembley. Lainvece, non ha affrontato altri match prima di questo e potrà quindi contare su forze più fresche. La partita andrà in scena alle 20:45 di sabato 4 giugno e sarà trasmessa insu Rai 1;affidato a RaiPlay. Sportface.it, inoltre, fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara. SportFace.

