Il termometro per bambini: come sceglierlo e i migliori modelli (Di venerdì 3 giugno 2022) La febbre è senza dubbio uno dei sintomi dei malanni di stagione più frequenti che interessano i bambini; basta un colpo di freddo o un virus in circolazione ed ecco che la temperatura dei piccoli sale. La prima cosa che ogni genitore fa quando sente la fronte del proprio bambino scottare è, ovviamente, quella di misurare la febbre attraverso il termometro. In principio era il termometro a mercurio, usato dalle nostre nonne, che col tempo però è andato in pensione, lasciando il passo a termometri dotati di più moderne tecnologie, che oggi riescono a misurare la temperatura persino senza il bisogno di contatto con una parte del corpo del bambino. Ciò significa, oltre a una maggiore sicurezza – che è certamente l’aspetto più importante – che i bambini non sono costretti all’immobilità mentre viene loro presa la ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 3 giugno 2022) La febbre è senza dubbio uno dei sintomi dei malanni di stagione più frequenti che interessano i; basta un colpo di freddo o un virus in circolazione ed ecco che la temperatura dei piccoli sale. La prima cosa che ogni genitore fa quando sente la fronte del proprio bambino scottare è, ovviamente, quella di misurare la febbre attraverso il. In principio era ila mercurio, usato dalle nostre nonne, che col tempo però è andato in pensione, lasciando il passo a termometri dotati di più moderne tecnologie, che oggi riescono a misurare la temperatura persino senza il bisogno di contatto con una parte del corpo del bambino. Ciò significa, oltre a una maggiore sicurezza – che è certamente l’aspetto più importante – che inon sono costretti all’immobilità mentre viene loro presa la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | Ponte per la Festa della Repubblica con temperature roventi, arriva la perturpazione Scipione l'Africano… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '2 GIUGNO | Ponte per la Festa della Repubblica con temperature roventi, arriva la perturpazione Scipi… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 2 GIUGNO | Ponte per la Festa della Repubblica con temperature roventi, arriva la perturpazione… - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: 2 GIUGNO | Ponte per la Festa della Repubblica con temperature roventi, arriva la perturpazione Scipione l'Africano. Il t… - blogfp : RT @Agenzia_Ansa: 2 GIUGNO | Ponte per la Festa della Repubblica con temperature roventi, arriva la perturpazione Scipione l'Africano. Il t… -