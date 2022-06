Il battibecco tra Salvini e Di Maio: “Non conta niente”, “Sembra il Papeete 2” (Di venerdì 3 giugno 2022) Messo all’angolo dagli oppositori che lo hanno accusato di aver organizzato un viaggio a Mosca scavalcando le competenze del governo, Matteo Salvini ha rilanciato attaccando l’attendibilità internazionale del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “La pace merita qualunque tipo di incontro. Avessimo un ministro degli Esteri operativo e credibile, ma non mi Sembra che in tutti i Paesi al mondo sia ritenuto tale”. Eppure non è passato molto tempo dalla sua figuraccia planetaria a Przemysl, in Polonia, quando lo scorso 8 marzo il sindaco Wojciech Bakun gli agitò in faccia una maglietta con il volto di Vladimir Putin ricordando al segretario della Lega il suo passato da ammiratore del Cremlino. Salvini attacca Di Maio per difendere il suo viaggio a Mosca e il ministro replica: “Sembra il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Messo all’angolo dagli oppositori che lo hanno accusato di aver organizzato un viaggio a Mosca scavalcando le competenze del governo, Matteoha rilanciato attaccando l’attendibilità internazionale del ministro degli Esteri Luigi Di: “La pace merita qualunque tipo di incontro. Avessimo un ministro degli Esteri operativo e credibile, ma non miche in tutti i Paesi al mondo sia ritenuto tale”. Eppure non è passato molto tempo dalla sua figuraccia planetaria a Przemysl, in Polonia, quando lo scorso 8 marzo il sindaco Wojciech Bakun gli agitò in faccia una maglietta con il volto di Vladimir Putin ricordando al segretario della Lega il suo passato da ammiratore del Cremlino.attacca Diper difendere il suo viaggio a Mosca e il ministro replica: “il ...

