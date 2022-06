Guerra in Ucraina, la diretta. Ambasciatore russo: Putin si congratula con Mattarella per 2 giugno. Mosca: 'Incontro Putin - Zelensky ora è ... (Di venerdì 3 giugno 2022) Ore 10:24 - Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il sesto pacchetto di sanzioni che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Il pacchetto include l'embargo al petrolio ... Leggi su ilgazzettino (Di venerdì 3 giugno 2022) Ore 10:24 - Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il sesto pacchetto di sanzioni che entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Il pacchetto include l'embargo al petrolio ...

Advertising

GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - _Nico_Piro_ : #2giugno da quando è cominciata la crisi #ucraina si parla spesso a sproposito di crimini di guerra. Nella maggior… - GiovaQuez : Intanto sulla tv russa: 'L'operazione speciale è finita, siamo nella terza guerra mondiale. Siamo costretti ad occu… - minuto84 : Le condizioni di salute di #putin a chi analizza la guerra dovrebbero interessare relativamente, in quanto l'invasi… - luciavitaglian1 : RT @La7tv: #tagada Guerra in #Ucraina. Bertinotti: 'Non si è mai vista una sudditanza tale di un Paese come l'Italia all'Alleanza atlantica… -