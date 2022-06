Advertising

napolista : Gazzetta: De Laurentiis vuole cambiare portiere, l’obiettivo è #Gollini Il Napoli vorrebbe chiederlo in prestito a… - infoitsport : Gazzetta attacca De Laurentiis: 'Prima va a casa Mertens e poi parla di vil danaro, perchè aspetta tanto con Ospina… - infoitsport : GAZZETTA - De Laurentiis ha un problema con la piazza di Napoli, rosica quando parla della Roma - infoitsport : Gazzetta - La strategia Mertens dopo il discorso De Laurentiis in conferenza - SiamoPartenopei : Gazzetta - La strategia Mertens dopo il discorso De Laurentiis in conferenza -

Ladello Sport scrive che però il presidente Devorrebbe cambiare e punta su Gollini, o, in alternativa, su Vicario. I nomi: L'alternativa in valutazione è quella rappresentata da ...Salvatore Bagni, ex azzurro, ha rilasciato una breve intervista a Ladello Sport dove parla della situazione relativa al Napoli. Queste le parti salienti dell'...dichiarazioni di De...Il Napoli vorrebbe chiederlo in prestito all'Atalanta, con una formula per il riscatto. L'alternativa sarebbe Vicario, se l'Empoli non lo riscatta dal Cagliari ...oulibaly, tre nomi nella lista di Cristiano Giuntoli per sostituire il difensore. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly: 'Stesso discorso nel ...