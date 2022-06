Effetto notte e nebbia a Viale Mazzini (Di venerdì 3 giugno 2022) Quando si torna sul problema della Rai non è agevole scegliere il registro comunicativo: la tragedia, la commedia, la farsa. Simile incertezza calza anche all’ultima vicenda assurta a notiziabilità. Si L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 3 giugno 2022) Quando si torna sul problema della Rai non è agevole scegliere il registro comunicativo: la tragedia, la commedia, la farsa. Simile incertezza calza anche all’ultima vicenda assurta a notiziabilità. Si L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

giusepp80039000 : RT @giusepp80039000: Donna di classe sa di valere, senza superbia e senza altezzosità, nel vestito modesto ma di gusto, nel trucco legg… - giusepp80039000 : Donna di classe sa di valere, senza superbia e senza altezzosità, nel vestito modesto ma di gusto, nel trucco l… - GretaForse : Raga, pregate con me che stanotte Belandi non si gratti come un'ossessa, che vorrebbe dire che il frontline ha fatt… - Tagota14 : RT @Tagota14: Nella notte lo sguardo Ubriaco di desiderio Abbraccia arroganti pensieri Come effetto illusorio Proteso alle ombre Come un… - VGCItaly : RT @Braseg_257: Oggi, otto anni fa, partivo in giacca e cravatta dal Senato di Roma verso la stazione Termini, e da lì verso la stazione ce… -