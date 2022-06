“È ingiusto” Addio a mamma Maria | morta all’improvviso a 27 anni | lascia un figlio di 6 anni

(Di venerdì 3 giugno 2022)D’Aniello èa Frattaminore, in provincia di Napoli,ndo tutta la comunità sgomenta. Aveva solamente 27e un malore improvviso l’ha colta di sorpresa, togliendole troppo prematuramente la sua vita. Quando la bruttissima notizia è circolata nel paese campano, in tanti hanno voluto commemorare la sua figura con messaggi molto commoventi. Aveva ancora innumerevolidavanti a sé ed era molto felice per essere già diventatadi un bimbo che oggi ha 6D’Aniello, che è27enne a Frattaminore, hato nel dolore più profondo anche suo marito. A riportare alcuni commenti significativi pubblicati sui social in memoria della ...

Allan ha parlato anche del suoal Napoli: 'Volevo andar via, volevo sorridere, la mia immagine ... Maria uccisa da un malore improvviso a 27 anni: lascia il marito e un bimbo piccolo La Corte costituzionale, presieduta da uno degli uomini politici e soprattutto giuristi più preparati d'Europa, Giuliano Amato, ha statuito l'illegittimità delle norme che prevedono l'automatica attri ...Riposa in pace, angelo bello. Porta il tuo sorriso fin lassù Maria D'Aniello. Troppo presto…troppo inaspettato…troppo ingiusto…troppo tutto". Un'altra conoscente, invece, scrive: "Così giovane. Aveva ...