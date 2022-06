Di Pietro litiga con due naufraghi e urla | “Hai rotto | non fare il sarcasmatico!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tensione a L’Isola dei Famosi, Carmen Diha perso la pazienza ed hato con due. Nick ha consigliato al resto del gruppo di dividere le loro razioni di cibo e mangiare il riso anche a pranzo, questo ha mandato su tutte le furie Carmen. La naufraga è ‘esondata come un fiume che esonda‘. “Comunque mi sorprendi tantissimo stamattina. Dopo due mesi sei esploso contro di me e tu non puoi parlare se non mangi con noi. Non hai voce in capitolo se non mangi qui, non è giusto. Se non ti interessa perché rompi i co****ni? Io con le buone te l’ho già detto. Perché devi dire che è una cavolata la nostra scelta di come dividere il cibo? Ci stai a prendere tutti per fessi. Ti rode e ti sei ringalluzzito? Stai sempre seduto lì sopra e ora fai il gallo della situazione. Perché te ne esci adesso con queste cose brutte. Tu non sei ...