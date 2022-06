Catalunya | sei anni fa ci lasciava Luis Salom | l' omaggio di Pol Espargaro - News

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP Catalunya (Barcellona): numeri e curiosità: L'anno scorso vinse Oliveira, sesto vincitore diverso nelle… - erny65491857 : RT @TriskelMI: Sei della Brianza o dintorni? Non perderti questo appuntamento! #catalunya #catalonia #catalogna #llibertat #llibertatpresos… -

Il ricordo indelebile di Luis Salom Sono già passatianni senza Salom, senza quel ragazzo che ... Guarda anche MotoGP GP, Pol Espargaro rende omaggio a Luis Salom - le FOTO Il toccante ...... chi trasmette in TV e in streaming l'evento, live e in differita GP di(Barcellona) al ... Si snoda per un totale di 4.700 metri con ben 14 curve (otto a destra ea sinistra). ...Alex Rins in testa dopo la prima sessione, poi Vinales e un ottimo Morbidelli. Solo 14esimo Pecco Bagnaia. Dalle 14 la seconda sessione in diretta. Marc Marquez operato alla spalla negli Usa ...Montmelò - Fa già caldo a Montmelò, dove le tribune cominciano un po’ ad animarsi: non c’è il vuoto assoluto del venerdì del Mugello, ma siamo accorra ben lontani dal pubblico al quale eravamo ...