Aumentano le tempeste di sabbia | le cause e i rischi

(Di venerdì 3 giugno 2022) Questo mese i cieli da Dubai fino alla Siria si sono colorati di un arancione apocalittico, mentre polvere eturbinavano nell’aria. La situazione in Medio Oriente Migliaia di persone in Medio Oriente hanno affollato gli ospedali, perché non in grado di respirare correttamente a causa delledi. In Siria, le unità mediche hanno fatto scorta di bombole di ossigeno. A Baghdad sono state chiuse le attività commerciali e le scuole, mentre Teheran ha sospeso i voli e il Kuwait ha bloccato il traffico marittimo. Ledinon conoscono confini. Minacciano di creare scompiglio in una regione vitale per l’economia globale. Gli esperti avvisano che il fenomeno sta peggiorando e questo è dovuto in parte dai cambiamenti climatici che rendono la regione più calda e secca e al tempo ...