Alfonso Signorini e la dedica di Lulù | “Mi manchi”

Curioso siparietto sui social tra il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini e la ex concorrente Lulù Selassié Entusiasmo e voglia di rivedere quello che per sei mesi è stato il suo condottiero. Una storia Instagram pubblicata da Alfonso Signorini, che ha pizzicato una nostalgica Lulù e ha immortalato il momento sui social. La principessa ha manifestato tutta la propria nostalgia nei confronti del padrone di casa del GF Vip e su Instagram la storia postata da Signorini è già virale. L'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio su Alfonso: "Ciao Alfi, come stai amore? Mi manchi" – le parole di Lulù prima di mandare un bacio al suo ex conduttore – . E come al solito Alfonso ha risposto a modo ...

