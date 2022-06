Via libera ambasciatori Ue a sesto pacchetto sanzioni (Di giovedì 2 giugno 2022) Il sesto pacchetto delle sanzioni anti - russe, che include l'embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti, è stato adottato dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Ildelleanti - russe, che include l'embargo graduale al petrolio in arrivo via mare in Europa con deroghe per il greggio trasportato via oleodotti, è stato adottato dalla ...

