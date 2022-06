Una Vita, anticipazioni 3 giugno 2022: Felipe perde la testa (Di giovedì 2 giugno 2022) Felipe riporterà gravi conseguenze dall'attentato che ha generato morte e distruzione ad Acacias. L'uomo, a distanza di cinque anni dal tragico evento, farà fatica a riprendersi ed anzi starà sempre peggio. L'avvocato, stando alla trama della puntata Una Vita in onda il 3 giugno 2022, perderà completamente la testa e sarà aggressivo con tutti, persino con il suo infermiere Gerardo. Nel frattempo, Aurelio e Genoveva torneranno nel quartiere con gran sorpresa dei vicini. anticipazioni Una Vita 3 giugno 2022: Felipe perde la testa ed è aggressivo con tutti Rosina scoprirà che la sorella e la nipote le faranno visita e si agiterà molto perché non vorrà che scoprano che la ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 2 giugno 2022)riporterà gravi conseguenze dall'attentato che ha generato morte e distruzione ad Acacias. L'uomo, a distanza di cinque anni dal tragico evento, farà fatica a riprendersi ed anzi starà sempre peggio. L'avvocato, stando alla trama della puntata Unain onda il 3rà completamente lae sarà aggressivo con tutti, persino con il suo infermiere Gerardo. Nel frattempo, Aurelio e Genoveva torneranno nel quartiere con gran sorpresa dei vicini.Unalaed è aggressivo con tutti Rosina scoprirà che la sorella e la nipote le faranno visita e si agiterà molto perché non vorrà che scoprano che la ...

