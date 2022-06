Ultime Notizie Roma del 02-06-2022 ore 18:10 (Di giovedì 2 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di conflitto in Ucraina in apertura la Gran Bretagna ha confermato che fornirà a chi è sistemi missilistici a lungo raggio ho detto il segretario alla difesa britannico alla CNN il presidente americano Joe biden auto che la fornitura degli Stati Uniti di missili con una gittata di 80 km Può essere utilizzata per colpire obiettivi strategici Little ancora Intanto le sanzioni europee contro la Russia dopo L’opposizione del griglia include il patriarca ortodosso kirill nella lista dei destinatari delle sanzioni manca Dunque il sigillo al senso pacchetto varato dal vertice Ué torniamo in Italia il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona all’altare della Patria oggi per la festa della Repubblica presenti tra gli altri il Presidente del Consiglio Mario Draghi Ministro della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di conflitto in Ucraina in apertura la Gran Bretagna ha confermato che fornirà a chi è sistemi missilistici a lungo raggio ho detto il segretario alla difesa britannico alla CNN il presidente americano Joe biden auto che la fornitura degli Stati Uniti di missili con una gittata di 80 km Può essere utilizzata per colpire obiettivi strategici Little ancora Intanto le sanzioni europee contro la Russia dopo L’opposizione del griglia include il patriarca ortodosso kirill nella lista dei destinatari delle sanzioni manca Dunque il sigillo al senso pacchetto varato dal vertice Ué torniamo in Italia il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona all’altare della Patria oggi per la festa della Repubblica presenti tra gli altri il Presidente del Consiglio Mario Draghi Ministro della ...

