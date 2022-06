Torna la parata militare. L’omaggio di Mattarella a Forze armate e Trattati, “risorsa di pace e libertà” (Di giovedì 2 giugno 2022) La parata del 2 giugno nel segno della pace, garantita dalla volontà e dall’impegno concreto degli uomini e degli Stati. Con l’imprescindibile contributo delle Forze armate. Caratterizzato con l’adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti della libertà. Con la costruzione graduale e crescente della unità europea. E con la partecipazione all’Onu e alle sue iniziative. Dopo lo stop di due anni inflitto dalla pandemia di Covid Torna la parata militare. Aperta dal consueto cerimoniale con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha deposto una corona d’alloro, con una novità: la presenza tra gli ospiti anche dei rappresentanti della sanità. E con una importante differenza rispetto alle celebrazioni degli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 giugno 2022) Ladel 2 giugno nel segno della, garantita dalla volontà e dall’impegno concreto degli uomini e degli Stati. Con l’imprescindibile contributo delle. Caratterizzato con l’adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti della. Con la costruzione graduale e crescente della unità europea. E con la partecipazione all’Onu e alle sue iniziative. Dopo lo stop di due anni inflitto dalla pandemia di Covidla. Aperta dal consueto cerimoniale con il Capo dello Stato, Sergio, che ha deposto una corona d’alloro, con una novità: la presenza tra gli ospiti anche dei rappresentanti della sanità. E con una importante differenza rispetto alle celebrazioni degli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | Mattarella all'Altare della Patria. Dopo 2 anni di stop per il Covid torna la parata per la festa della… - RaiNews : 76° Anniversario della Repubblica italiana #2giugno #FestadellaRepubblica - RivieccioNicola : 2 giugno, #Mattarella all'#AltaredellaPatria. 'L'Italia si muove per la pace'. Torna la parata - Politica - ANSA - gils_s69 : RT @OpiBrescia: Il 2 giugno del 1946 gli italiani scelsero fra monarchia e repubblica. Nel 76esimo anniversario del referendum torna la par… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Dopo due anni di restrizioni per il Covid-19, Roma torna a celebrare la Festa della Repubblica con tutti i consueti ap… -