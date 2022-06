Salsa di peperoni: delicata, deliziosa e con meno di 120 calorie (Di giovedì 2 giugno 2022) La Salsa di peperoni è un sugo davvero delizioso e light. Apporta meno di 120 calorie a porzione ed è in grado di regalare una marcia in più a primi, crostini con ricotta, tartine con acciughe e olive, ma non solo, anche secondi di carne e pesce, verdure e formaggi. Provate ad intingere le chips per uno snack da leccarsi i baffi. Insomma state per conoscere un condimento davvero versatile, unico nel suo genere. Approfittate di questo periodo a cavallo tra l’estate e l’autunno, proprio ora la natura elargisce generosa questi ortaggi. Otterrete così una crema ottima e vellutata perfetta per stupire familiari e amici con quel suo gusto rotondo e pieno! Si mantiene perfetta in frigorifero fino a giorni dopo la sua realizzazione, ma potete congelarla in barattoli di vetro di piccole dimensioni per utilizzarla quando lo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 2 giugno 2022) Ladiè un sugo davvero delizioso e light. Apportadi 120a porzione ed è in grado di regalare una marcia in più a primi, crostini con ricotta, tartine con acciughe e olive, ma non solo, anche secondi di carne e pesce, verdure e formaggi. Provate ad intingere le chips per uno snack da leccarsi i baffi. Insomma state per conoscere un condimento davvero versatile, unico nel suo genere. Approfittate di questo periodo a cavallo tra l’estate e l’autunno, proprio ora la natura elargisce generosa questi ortaggi. Otterrete così una crema ottima e vellutata perfetta per stupire familiari e amici con quel suo gusto rotondo e pieno! Si mantiene perfetta in frigorifero fino a giorni dopo la sua realizzazione, ma potete congelarla in barattoli di vetro di piccole dimensioni per utilizzarla quando lo ...

Advertising

VentagliP : RT @Paola_Glmnn: Su #cuocheperungiorno Oggi una ricetta #AIRC ???Sgombro con salsa di peperoni e noci. #VentagliDiParole Vignette di… - Paola_Glmnn : Su #cuocheperungiorno Oggi una ricetta #AIRC ???Sgombro con salsa di peperoni e noci. #VentagliDiParole Vigne… - _Unrealunearth_ : @bl1ndinglights Patate fritte, peperoni fritti, pomodori + salsa si yogurt con cetrioli o feta greca e voli dritto in paradiso - carlaluglio69 : RT @AIRC_it: Oggi proponiamo una ricetta gustosa perfetta per questa stagione: burger di sgombro con salsa di peperoni e noci. #airc #leric… - AIRC_it : Oggi proponiamo una ricetta gustosa perfetta per questa stagione: burger di sgombro con salsa di peperoni e noci.… -