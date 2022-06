Roland Garros 2022, Swiatek fa un altro sport: Trevisan cede a Gauff (Di giovedì 2 giugno 2022) Il day 12 del Roland Garros 2022 ha decretato i nomi delle due finaliste del tabellone femminile. Ad Iga Swiatek sono bastati sessantaquattro minuti per domare una Daria Kasatkina troppo stanca mentalmente e fisicamente per pensare di fare partita pari con la campionessa del 2020. Quest’ultima nella giornata di sabato si troverà di fronte una ragazza che da due mesi abbondanti ha raggiunto la maggiore età. Stiamo parlando dell’americana Coco Gauff che, in uno Chatrier ricolmo d’entusiasmo, ha posto fine alle ultime tre settimane da sogno di una stoica Martina Trevisan. Mai doma l’azzurra nonostante un condizionante problema alla coscia destra. Andiamo a dare un’occhiata nel dettaglio a tutti gli spunti che ci hanno offerto queste due semifinali. DI NUOVO QUA – Al momento non ci può ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Il day 12 delha decretato i nomi delle due finaliste del tabellone femminile. Ad Igasono bastati sessantaquattro minuti per domare una Daria Kasatkina troppo stanca mentalmente e fisicamente per pensare di fare partita pari con la campionessa del 2020. Quest’ultima nella giornata di sabato si troverà di fronte una ragazza che da due mesi abbondanti ha raggiunto la maggiore età. Stiamo parlando dell’americana Cocoche, in uno Chatrier ricolmo d’entusiasmo, ha posto fine alle ultime tre settimane da sogno di una stoica Martina. Mai doma l’azzurra nonostante un condizionante problema alla coscia destra. Andiamo a dare un’occhiata nel dettaglio a tutti gli spunti che ci hanno offerto queste due semifinali. DI NUOVO QUA – Al momento non ci può ...

